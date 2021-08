Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro “ex aequo” nel salto in alto

L’atleta italiano Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Barshim nel salto in alto alle Olimpiadi Tokyo con un salto a 2.37.

Tamberi, come il suo sfidante, ha commesso tre errori al salto successivo da 2.39 e a quel punto, per regolamento, i due potevano scegliere se fare lo spareggio o accordarsi per l’ex aequo come è infine accaduto.

Gianmarco Tamberi nel 2016 aveva dovuto rinunciare ai Giochi di Rio per un infortunio. Cinque anni dopo, eccolo sullo scalino più alto del podio.