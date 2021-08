Il giardiniere youtuber in difesa degli alberi del monumento ai caduti di Fagnano Olona

Il giardiniere social varesino Giacomo Castana è tornato a Fagnano Olona per denunciare la ripartenza dei lavori per l’allargamento del campo sportivo del paese, a discapito degli alberi che fanno da quinta al monumento ai caduti di via Piave, un unicum nel suo genere, realizzato nel 1917 per ricordare i militari fagnanesi morti nel promo conflitto mondiale.

Castana, che gestisce il canale Youtube “Prospettive Vegetali” e diverse pagine sui social con migliaia di followers, ha realizzato un video nel quale spiega come il commissario prefettizio insediatosi un paio di settimane fa al posto del sindaco dimissionario Maria Elena Catelli, abbia fatto ripartire i lavori per l’allargamento del campo sportivo che si trova proprio alle spalle del monumento.

Il progetto è stato al centro di aspre critiche da parte di molti fagnanesi che hanno anche attivato una raccolta firme per fermarlo, nonostante la giunta di centrodestra abbia continuato a difenderlo a spada tratta. Nel video Castana mostra le aree di cantiere delle torri faro che verranno realizzate a pochi metri dal monumento e annuncia il taglio di numerosi alberi che fanno da sfondo al monumento, alcuni anche molto grandi e imponenti.

«È giusto tagliare alberi per far spazio ad un campo di calcio quando di impianti così ce ne sono moltissimi nella zona? È davvero necessario e prioritario? Soprattutto quando si sa molto bene che manca ancora il parere definitivo della sovrintendenza ai Beni Culturali».

La battaglia, portata avanti anche dall’opposizione in Consiglio Comunale, si riaccende di fronte alla ripresa dei lavori che si erano fermati proprio alla caduta della giunta Catelli. Forse, però, è troppo tardi per evitare quello che in molti definiscono uno scempio paesaggistico ed ecologico.

Il primo video dell’8 agosto

Il secondo video del 15 agosto