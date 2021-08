Giornata perfetta della Eolo Kometa al Tour du Limousin: due sul podio e maglia della montagna

In casa Eolo-Kometa la definiscono “la giornata perfetta”. Sul traguardo di Limoges, nell’ultima tappa del Tour du Limousin, spiccano due maglie della squadra: primo Erik Fetter, secondo Vincenzo Albanese (foto: Zoe Soullard, Tour du Limousin). E a impreziosire ulteriormente una “giornata indimenticabile”, c’è stato anche l’exploit di Davide Bais, capace di vincere tutti i GPM e conquistare la maglia di leader della speciale classifica.

Per raccontare questa tappa, che ha chiuso la corsa a tappe francese, bisogna partire proprio dalla fine. Da quegli ultimi metri quando Fetter ha provato l’azione decisiva: uno scatto imperioso, un’accelerata splendida a cui nessuno ha resistito, un colpo di pedale che gli ha permesso di arrivare a braccia alzate sotto il traguardo. Subito dietro di lui, anche lui a braccia alzate, Vincenzo Albanese, il più combattivo nella corsa a tappe nel cuore verde della Francia di provincia.

«Semplicemente, incredibile. Io non riesco a crederci» dice Erik Fetter, alla seconda vittoria stagionale. «Nelle prime tre tappe ho sofferto tantissimo, stavo male e questa mattina il mio unico pensiero era quello di cercare di sopravvivere e finire la tappa. E adesso sono qui a parlare da vincitore: è pazzesco. Esattamente un anno fa ho avuto il mio incidente, è stato un periodo durissimo e complicato: ma il lavoro, il lavoro duro ha finalmente dato i suoi frutti. E questo è il mio giorno più bello. E questa è stata una grande giornata anche per la squadra, con Albanese che è arrivato dietro di me con le braccia alzate per festeggiare la mia vittoria e Bais che ha conquistato la maglia della montagna. Io credo sia davvero una giornata storica per la Eolo-Kometa, ed è un successo non solo dei corridori ma di tutto lo staff, di tutti i preparatori, di tutti quanti».

«C’è poco da dire: Erik è partito forte, ed è arrivato» aggiunge Vincenzo Albanese, che insieme a Gavazzi ha avuto un ruolo importante nel controllare il gruppo alle spalle di Fetter, in quell’ultimo chilometro in cui la Eolo-Kometa ha costruito la sua giornata perfetta. «Per la squadra non conta chi vince, ma conta vincere. E per questo sono contentissimo, anche se non nascondo che questa prima vittoria la voglio».

«Oggi avevo compito di entrare nella fuga di giornata, e sono riuscito» aggiunge anche Davide Bais. «Nella fuga ho cercato di fare bene nei KOM e negli sprint, e sono riuscito a prendere la maglia della montagna. Sono molto felice perché in questi giorni abbiamo corso veramente da vera squadra. E ovviamente sono felicissimo per la vittoria di squadra di Erik e il secondo posto di Alba».

Conclude Stefano Zanatta, DS Eolo-Kometa Cycling Team: «Abbiamo continuato il lavoro dei giorni scorsi, cercando di far crescere questi ragazzi e di farli andare sempre in fuga. Albanese sta benissimo, però le tappe sono sempre impegnative e non abbiamo una squadra che possa controllare la corsa. Bais è stato bravissimo a entrare in questo gruppo di 14 corridori, ha vinto i primi due GPM e allora abbiamo fatto i conti e visto che se avesse vinto anche gli altri due avrebbe superato Pinot nella classifica: e così ha fatto. Dietro, poi, ci siamo mossi bene: prima Wackermann e poi Fetter che non pensava di avere la gamba giusta e invece poi è andato forte nel finale con un po’ di aiuto di Gavazzi che l’ha spinto a stare davanti. Il finale, l’avete visto: è stata una volata, so che Albanese avrebbe voluto vincere ma la sua esultanza per il successo del compagno è stato un bellissimo gesto, e anche Wackermann ha alzato le braccia quando ancora mancavano cento metri: per noi che lavoriamo dietro le quinte, significa che davvero questi ragazzi hanno capito lo spirito di questa squadra. E noi continueremo a lavorare così, perché non sappiamo farlo in modo diverso».