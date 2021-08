Giossi Montalbetti, l’ex assessore al bilancio della giunta Fontana, torna a correre con Forza Italia

Ci sarà anche l’ex assessore al bilancio della giunta Fontana tra le file di Forza Italia e a sostegno di Matteo Bianchi: l’ha confermato – con tanto di firma “ufficiale” del patto – proprio Giuseppe “Giossi” Montalbetti, che ha presentato nella sede di Forza Italia la sua candidatura davanti al commissario cittadino Piero Galparoli e al candidato sindaco Matteo Bianchi.

«Il filo conduttore che distingue le liste di centrodestra è quello di coinvolgere le persone piu qualificate per un buon governo della città di Varese – ha commentato Matteo Bianchi – Il lavoro è cosa che preoccupa i varesini e dall’altro lato contraddistingue la città stessa, che ha sempre dimostrato dinamicità imprenditoriale. Nelle statistiche del sole 24 ore. Varese è molto avanti per ricchezza e patrimonio, vuol dire che ci sono potenzialità di sviluppo: e questo sviluppo deve essere “fatto camminare” grazie a persone serie e capaci come Giossi Montalbetti. La sua esperienza come assessore al bilancio della giunta Fontana è preziosa perchè conosce già il meccanismo comunale e rappresenta l’efficienza dell’amministrazione che contraddistingue il centrodestra».

«Sono onorato di aderire al progetto della grande Varese: e voglio che questa città lavori sullo sviluppo di giovani come noi che vogliono crescere nella città – ha commentato Giossi Montalbetti – Per questo immagino un sistema premiale per coloro che decidono di lavorare in città, come giovani professioni e piccoli artigiani. Ma anche per le attività storiche, che fanno il tessuto del territorio. Per quanto riguarda l’incremento di attività artigianali, penso ad aree produttive ecologicamente attrezzate, mentre per i giovani professionisti conta la centralità del tribunale di Varese, che il comune può e deve tornare a valorizzare. Infine, qui la forma di investimento immobiliare è predominante, ed è necessario quindi creare una sinergia tra locatori e conduttori: proprio su questo argomento so di essere appoggiato da uno dei pochi che ha pensato a questa materia da deputato, Matteo Bianchi».