Giudici in campo con Barasso 2.0: “Giovani e comunicazione coi cittadini le nostre priorità”

Per lavoro ha girato il mondo, dall’Australia, all’America, al Giappone alla Malesia. Valentino Giudici resta però saldamente legato a Barasso, «il mio paese, una comunità che mi ha dato tanto e alla quale adesso voglio restituire qualcosa».

Cinquantenne e direttore commerciale di una grande azienda, Giudici rompe le riserve e si candidata sindaco per le imminenti elezioni comunali alla guida di una lista che si chiama “Barasso 2.0”.

«Sono barassese da sempre e questo paese ce l’ho nel Dna. La mia candidatura, pesata molto bene per tutti i problemi legati al mio lavoro, nasce dalla volontà di ridare qualcosa a questa comunità che mi ha dato molto e mi è stata vicina nei momenti difficili».

Un progetto politico, quello di Barasso 2.0, nato da un’idea dell’estate 2020 poi resa concreta dal lavoro iniziato a gennaio di quest’anno. «Siamo un gruppo al 100% civico. La squadra dei candidati, che sarà presentata più avanti, è composta da dieci persone: cinque uomini e cinque donne. Tutti residenti a Barasso, tutti professionisti che portano competenze importanti. Tra di noi, anticipo, ci sono tre pensionati e una ragazza di 19 anni. L’età media del gruppo è di 44 anni».

“Comunicazione e trasparenza in discontinuità col passato”

Tra i primi obiettivi del gruppo Barasso 2.0 c’è la volontà di aumentare la comunicazione e la collaborazione coi cittadini: «non vorrei fare polemica con con chi amministra questo Comune ma credo che sul piano della comunicazione sia necessario un cambio di rotta. Penso ad esempio al periodo della pandemia e al bisogno di comunicazione e informazioni che avevano i cittadini che hanno trovato un muro sotto questo punto di vista in Comune. Noi punteremo anche e soprattutto sui social network per coinvolgere e informare i barassesi su quel che accade nel loro Comune».

“I giovani sono il nostro obiettivo”

Giudici ha già avviato una serie di incontri con le associazioni di Barasso per raccogliere idee e presentarsi. «Nelle prossime settimane racconteremo il nostro programma con momenti di approfondimento su singole tematiche ma vorrei anticipare che per noi punto fondamentale sono i giovani. La vitalità dei ragazzi è quello che vorremmo vedere e il nostro programma sarà per loro nella consapevolezza che tutto quello che viene fatto pensando alle nuove generazioni è sempre la cosa migliore da fare».

Nei prossimi giorni la lista presenterà i propri candidati e Giudici anticipa che ci saranno alcune attività di coinvolgimento della cittadinanza.