Gli antichi lavatoi di Cuveglio raccontati in un pomeriggio fra gusto e cultura

Tutte le associazioni del paese unite per far valere i gradi della cultura di uno dei centri della Valcuvia che riserva il maggior numero di inaspettate sorprese: una di queste è la presenza di un gran numero di lavatoi, centro un tempo della vita sociale dei borghi.

Così, l’amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Cuveglio, Centro Anziani Cuveglio,

Comitato feste Vergobbio, Gruppo Alpini, Vergobbio Cuveglio e Cuveglio, Museo Civico

Indiano Cavona e LILT Cuveglio ha organizzato “Un’allegra e gustosa passeggiata culturale tra i nostri lavatoi”, iniziativa che avrebbe dovuto tenersi domenica, il primo del mese, ma rinviata per maltempo per il prossimo 8 agosto.

Il programma prevede a partire dalle 17 il percorso fra questi luoghi:

Ex stazione tram Vergobbio – lavatoio Fagnani con piccolo sottofondo musicale. Lavatoio in via Mazzini con aperitivo. Chiesa di San Rocco, visita. Sant’Anna con degustazione birra e storia del Grotto Sant’Anna, visita cappelle Via Crucis e Chiesa di Sant’Anna. Lavatoio via Milano piccolo intrattenimento per bambini. Chiesa Sant’Antonio, visita. Lavatoio via XXV Maggio con rinfresco. Parco giochi sede alpini, polenta zola e salsiccia e intrattenimento con Pietro Vande De Sfroos della Valcuvia e altre sorprese.

ORE 17

PERCORSO TRA I LAVATOI DI CUVEGLIO

Camminata di circa un’ora e mezza su strade in parte asfaltate in parte acciottolate. Si consigliano scarpe comode ed abbigliamento sportivo.

Partecipazione:

– Quota di partecipazione adulti €10

– Bambini sino a 12 anni gratuiti

– Dal prezzo è escluso la degustazione di Birre presso il Grotto S. Anna

Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 6 agosto presso:

Centro Anziani Cuveglio

Carla De Guglielmo

tel 338 4474029

Pro Loco Cuveglio

Mariarosa Mondin

tel 348 3508994

La manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle vigenti normative Covid.

Eventuali variazioni all’ organizzazione dovute a nuove ordinanze e decreti saranno pubblicate sul sito del Comune MY CUVEGLIO.