Gli ospedali varesini si preparano a riaprire ai parenti dei ricoverati

Parenti e amici possono tornare a trovare i ricoverati in ospedale. Chi avrà il green pass sarà di nuovo ammesso nelle corsie chiuse al pubblico esterno dal 14 aprile del 2020.

Regione Lombardia ha inviato alle diverse aziende ospedaliere le indicazioni per riammettere i visitatori.

Rimangono però alcune restrizioni: potrà entrare un solo visitatore per paziente che potrà fermarsi per un tempo massimo di 45 minuti.



Per entrare si dovrà esibire il green pass e il documento di identità. Sarà possibile richiedere un tampone negativo per specifiche situazioni quali, ad esempio, l’assistenza non sanitaria continuativa. Chiaramente rimarranno off limits tutti i reparti covid così come quelli già chiusi al pubblico prima dell’emergenza sanitaria.

La riapertura delle corsie, dunque, non è immediata ma occorrerà ancora qualche giorno per organizzare gli ingressi e rendere pienamente operativo il provvedimento.