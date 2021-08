Il gran caldo piano piano se ne va: da domani temporali e qualche grado in meno

Il gran caldo di questi giorni comincerà a cedere da domani.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, già nella giornata di lunedì 16 agosto – che sarà comunque in parte soleggiata – inizierà a vedersi qualche nuvola su Alpi e Prealpi, che potrebbe dare luogo ad alcuni temporali pomeridiani sui rilievi. In serata transito di qualche temporale sulla pianura, con schiarite e ventilazione da Nord su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno in calo di qualche grado. Temperature minime tra i 20 e i 24 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi (ancora alte ma comunque circa 3 gradi in meno di Ferragosto).

Martedì 17 agosto vedrà questa tendenza confermata, con sole ma anche passaggi nuvolosi e possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto nel pomeriggio. Ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Il clima sarà meno caldo e più secco e gradevole, con minime tra 18 e 22 gradi e massime tra i 29 e i 32 gradi.

Mercoledì 18 agosto si prevede tempo da poco nuvoloso a nuvoloso, con moderato sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna, in particolare su Prealpi ed alta pianura. Saranno possibili rovesci pomeridiani sparsi su Prealpi e d alta pianura. Temperature massime in lieve calo, con venti da deboli a moderati settentrionali od occidentali.