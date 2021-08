Grandi concerti per LongLake Festival: a Lugano arriva Paolo Conte

Prosegue con grande successo il Long Lake Festival di Lugano che questa settimana – la tredicesima della ricchissima programmazione – propone alcuni grandi concerti con ospiti rinomati: Paolo Conte, Mahmood, Davide e i De Sfroos e l’emergente Sangiovanni, organizzati da LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con LongLake Festival e MyNine Spettacoli.

Si comincia domani, martedì 24 agosto, con il ritorno a Lugano di Paolo Conte, lo straordinario interprete della musica d’autore italiana, con un concerto che celebra i 50 anni di Azzurro.

Davide e i De Sfroos faranno tappa con il loro tour in città mercoledì 25 agosto. Dopo 25 anni i De Sfroos tornano insieme per celebrare il loro storico album pubblicato nel 1995 “Manicomi”.

Giovedì 26 agosto la piazza accoglierà Mahmood, artista vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con il brano “Soldi”, grazie al quale si classifica al secondo posto all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Ma gli eventi che ogni giorno offre l’estate di Lugano sono davvero tantissimi tra laboratori, incontri, musica e spettacoli per bambini ospitati da spazi pubblici e luoghi incantevoli come il boschetto del Parco Ciani.

Molti degli appuntamenti di LongLake Festival sono and ingresso gratuito. Per i concerti a pagamento (come quello di Paolo Conte) e per alcuni eventi, che saranno puntualmente indicati sui canali di LongLake, sarà inoltre ancora disponibile il sistema di prenotazione della piattaforma my.lugano.ch (a seconda delle disposizioni federali e cantonali).

Prevendita sul sito del LAC e presso la biglietteria. I biglietti acquistati per il concerto di Paolo Conte del 24 giugno 2020 restano validi per questa nuova data. La capienza di Piazza Riforma per queste tre serate è inferiore a 1000 posti (numerati e assegnati tramite prenotazione) e sarà possibile accedere ai concerti senza dover presentare certificazioni relative al Covid-19.

