Green pass per accedere alla mensa aziendale. Pasti da asporto per chi non ce l’ha

Da oggi per chi accede alle mense aziendali è obbligatorio mostrare il Green pass. L’obbligo della certificazione è stato reso noto a Ferragosto, dopo la pubblicazione della Faq (le domande frequenti) sul sito del Governo relativa alle disposizioni per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali. In quella comunicazione il governo specificava che: «Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 giugno 2021». (foto: la sala mensa della Whirlpool durante un’assemblea dei lavoratori)

LE POLEMICHE

L’obbligo del Green pass per accedere alla mensa aziendale ha sollevato molte polemiche soprattutto da parte del sindacato che vede in questa disposizione i presupposti per una discriminazione nei confronti della persona che non si vaccina e quindi ancora sprovvista di certificato. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, si è già espresso negativamente sulla disposizione in quanto sarebbe sbagliato equiparare le mense aziendali ai ristoranti. «Le mense sono luoghi molto sanificati e protetti – ha detto Landini – ci sono plexiglass, ci sono i turni, ci sono tutte le protezioni necessarie che hanno impedito che qualsiasi mensa diventasse un focolaio».

COME SI STANNO ORGANIZZANDO LE AZIENDE

Polemica a parte, l’obbligo è scattato e le aziende, soprattutto le più grandi, che hanno una mensa interna, hanno dovuto organizzarsi di conseguenza. Per esempio, alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, dove su più turni lavorano oltre duemila persone, è stato predisposto un piano apposito per garantire a tutti la consumazione del pasto. «Si tratta di un obbligo di legge a carico del gestore della mensa- spiega Manuel Rossi, direttore dello stabilimento di Cassinetta -. Quindi abbiamo predisposto i flussi di accesso ai locali in modo che il gestore stesso possa controllare i green pass».

Il consumo del pasto in mensa sarà garantito solo per chi è in possesso della certificazione, come previsto dalla norma. Mentre per coloro che ne sono sprovvisti vi sarà la possibilità di accedere alla mensa per il ritiro di un pasto da asporto, attraverso un’apposita corsia preferenziale, che poi può essere consumato all’esterno in apposite aree già attrezzate.

IL GIORNO DEL RODAGGIO

Oggi nella grande fabbrica di Cassinetta di Biandronno è dunque il giorno del rodaggio. Come ricordato dal direttore dello stabilimento, la disposizione relativa al green pass per le mense aziendali è un obbligo e perciò, nonostante le obiezioni e i tempi piuttosto brevi a disposizione, azienda e sindacati hanno predisposto il piano per la sua implementazione. «Pur non condividendo il tema – fa sapere la rsu della Whirlpool – abbiamo richiesto per la giornata del 23 agosto, una maggiore flessibilità e chiesto con forza aree adibite al consumo del pasto in alternativa alla mensa per chi è sprovvisto di Green pass».