Green pass obbligatorio anche per scuola, università e trasporti dal 1° settembre

Il green pass sarà obbligatorio anche a scuola, in università e sui trasporti a lunga percorrenza. È quanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri nella serata di giovedì 5 agosto. I provvedimenti entreranno in vigore dal 1° settembre.

«Andiamo ad intervenire in tre ambiti che riteniamo decisivi -ha detto il Ministro Speranza- e la logica che ci ispira è quella di valorizzare il più possibile il Green Pass per spingere sulla campagna vaccinale». In questo senso il Governo annuncia un accordo che prevede per i tamponi agli studenti un costo massimo di 8 euro tra i 12 e i 18 anni e 15 euro sopra i 18 anni.

Nel decreto si legge che tutto il personale della scuola e dell’università dovrà avere ed esibire il Green pass “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione” e che “il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Nel caso delle università l’obbligo di Green Pass sarà previsto anche per gli studenti. Ciò che accadrà agli studenti che non si vaccineranno sarà deciso dai vari atenei.

Per quanto riguarda i trasporti il Green Pass dovrà essere esibito su aerei, navi, traghetti su tratte interregionali (con l’eccezione di quelli sullo stretto di Messina), treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, Autobus su un percorso che collega più di due regioni o quelli di noleggio con conducente (ma non scuolabus). L’obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età o per altre motivazioni dalla campagna vaccinale.

La decisione arriva alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per l’accesso a ristoranti al chiuso, nei locali dove si consuma al tavolo, per andare al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per avere accesso a piscine e palestre, per fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e infine per la partecipazione a concorsi.