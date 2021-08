Guida col cane sulle gambe, denunciato perché insulta la polizia a Busto Arsizio

Venerdì pomeriggio una pattuglia della polizia che si trovava in largo San Giuseppe a Busto Arsizio ha notato che un uomo era al volante di un’autovettura senza cintura e con un cane sulle gambe.

Trattandosi di una condotta di guida non ortodossa, i poliziotti hanno intimato all’uomo di fermarsi per redarguirlo, ma quello per tutta risposta ha iniziato a offendere gli agenti, filmandoli con il cellulare e contestando il loro operato anche in modo teatrale e sotto gli occhi di altre persone presenti in strada.

Così facendo ha finito per ottenere, al posto di un semplice richiamo al rispetto delle regole e dei requisiti di sicurezza, una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e varie contestazioni per violazioni del codice della strada.