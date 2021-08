Il sapore dei soldi: a Malpensa 139mila euro nascosti nella farina

I contanti partono da Malpensa “impastati” nella farina: un nuovo espediente per eludere i controlli sulla provenienza del denaro e la tassazione.

Il trucchetto delle banconote nascoste nella farina è stato scoperto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza di Malpensa: hanno fermato un passeggero di nazionalità nigeriana in partenza per Lagos (Nigeria) via Doha (Qatar).

Alle specifiche domande poste da doganieri e finanzieri, il passeggero ha dichiarato di avere con sé una somma in contanti di circa 4mila euro, senza specificare nient’altro; tuttavia, nel corso del successivo controllo dei bagagli da stiva, sono state appunto trovate alcune mazzette di banconote occultate all’interno di pacchi di farina perfettamente sigillati.

Totale: 139mila euro, ampiamente in violazione dell’obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori a 10mila euro a persona.

Nonostante la particolare tecnica di occultamento del denaro, già adottata in altri scali aeroportuali, i funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza non sono stati tratti in inganno, procedendo quindi alla contestazione dell’illecito e al sequestro amministrativo di 64.660 euro pari al 50% dell’eccedenza superiore a 10.000 euro, limite consentito.

I trasferimenti illeciti di denaro, fisicamente o mediante un complesso sistema di fiduciari, sono uno dei business della criminalità nigeriana in Italia, spesso associata ad altre attività criminali, come emerso anche da una recente inchiesta passata (anche) da Malpensa.