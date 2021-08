Iniziata l’avventura ai Mondiali Junior per sei atleti del Varesotto

Messe da parte le gioie olimpiche con tanto di medaglia d’oro conquistata da Federica Cesarini, il canottaggio del Varesotto ha portato il proprio sguardo in questi giorni in Bulgaria dove – le acque sono quelle di Plovdiv – è in corso il Mondiale Junior.

Sei i portacolori della nostra provincia impegnati con il body della Nazionale, con cinque esponenti della Canottieri Gavirate e uno della Canottieri Varese.

Tra di loro, quattro ragazze sono già destinate a disputare la finale per le medaglie visto che le rispettive specialità non prevedono turni eliminatori: si tratta dell’8 femminile su cui gareggeranno Aurora Spirito e Caterina Monteggia e del quattro con “rosa” di Alice Codato e Vittoria Calabrese. Per il poker di atlete rossoblu quindi, una sola “cartuccia” da sfruttare nel migliore dei modi contro le altre nazionali in gara (anche se è prevista la regata preliminare per stabilire l’assegnazione delle corsie).

Più consueto invece il percorso toccato a Nicolò Bizzozzero, 17 anni, imbarcato sul quattro di coppia insieme a Francesco Pallozzi, Andrea Licatalosi, Marco Gandola. L’Italia non è partita bene, terminando al quarto posto la propria batteria preliminare, ma Bizzozzero e compagni si sono rifatti con gli interessi vincendo la regata di ripescaggio e guadagnando così la semifinale della specialità. Ottima la prova del quartetto azzurro, partito in testa e sempre in controllo su Irlanda (qualificata a sua volta), Olanda e Croazia: alla fine il tempo dell’Italia è stato il secondo migliore sui quattro recuperi disputati e ciò lascia ben sperare anche per la semifinale.

La spedizione a Plovdiv del nostro remo è completata dal timoniere Lorenzo Fanchi, portacolori della Canottieri Varese sulla barca ammiraglia, l’otto maschile. Le fortune degli azzurri in questo caso passeranno dai recuperi perché nella batteria l’Italia ha chiuso al terzo posto alle spalle di USA e Russia che quindi hanno staccato il pass diretto per la finalissima. Fanchi e soci (Marelli, Briccola, Olivieri, Meliani, Pinsone, Zaffiro, Cappagli e Fragomeno) torneranno quindi in acqua per centrare l’obiettivo.