Intesa Sanpaolo conferma la chiusura della filiale di Comerio: “Clienti trasferiti a Gavirate”

Dopo la nota polemica del sindaco di Comerio Silvio Aimetti e la lettera inviata ai vertici di Intesa Sanpaolo, arriva la posizione ufficiale della banca che conferma la chiusura della filiale di via al Lago.

«Intesa Sanpaolo conferma la chiusura, nel mese di ottobre, della filiale di Via al Lago 2 a Comerio, come previsto dal piano di razionalizzazione del Gruppo in tutto il territorio nazionale.

I rapporti con la clientela saranno trasferiti automaticamente dalla banca nella vicina filiale di Gavirate in via Cavallotti 6. La continuità del servizio sarà garantita, oltre che nella nuova filiale di riferimento, anche attraverso la banca online (attiva h24 e 7/7, accessibile via internet banking e tramite app mobile), gli ATM del Gruppo e tramite la Filiale Online, raggiungibile al numero verde 800.303.303 senza costi aggiuntivi dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 24, il venerdì dalle 7 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. L’operatività di base della clientela sarà inoltre consentita attraverso i 6 esercizi della rete Mooney (che sostituisce l’ex rete Banca5 del Gruppo Intesa Sanpaolo e Sisalpay) presenti a Gavirate esibendo oltre alla propria carta di debito del circuito Maestro, Mastercard, Visa o Visa Electron, la tessera sanitaria nazionale che consente la lettura elettronica del codice fiscale. E’ anche possibile accedere in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di pagamenti – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche – e servizi come bonifici e MAV. L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati è sempre disponibile su app e sito web di Mooney (https://locator.mooney.it/)».