La chiesetta di Sant’Antonio Abate di Viconago aperta a Ferragosto per una visita guidata

Pietro Bonzi, legnanese, appassionato di storia e tradizioni locali, sarà tra i volontari che domenica 15 agosto accoglieranno i visitatori alla chiesetta di Sant’Antonio Abate di Viconago, un edificio d’epoca romanica, risalente al secolo X-XI, una delle meraviglie da scoprire e ancora da valorizzare della zona a ridosso del confine svizzero.

«Romanico, gotico e rinascimentale tutto questo insieme, è la Chiesa di S. Antonio Abate, già annoverata tra i monumenti nazionali e tutelata dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali, gode negli ultimi 45 anni dell’interesse dell’Associazione per il Recupero e la Tutela della Chiesa di S. Antonio», spiega il dottor Bonzi, attualmente impegnato a Legnano in una serie di iniziative culturali dedicate a Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte, insieme alla associazione Liceali Sempre.

Le particolarità dell’edificio sono la sua originale struttura architettonica, che mette in risalto le modifiche apportate nei secoli in relazione ai diversi orientamenti subiti dalla chiesa, e la sorprendente varietà di stili negli affreschi che documentano le diverse influenze pittoriche succedutesi nei 6 secoli della sua storia. Sicuramente gli affreschi più pregevoli sono quelli del pittore Bartolomeo da Ponte Tresa, che nel 1531 ha dipinto la cappella Sud con figure di Santi e una Adorazione dei Magi.

In questi anni, grazie all’ Associazione, è stato rinvenuto un numero di affreschi appartenenti a varie epoche d’enorme qualità e importanza storico-artistica, tra i quali una Trinità all’altare, rarissima raffigurazione del mistero trinitario.

Domenica 15 agosto, l’Oratorio di S. Antonio rimarrà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Sarà sempre presente un operatore volontario che si occuperà di accogliere chi vorrà visitare questo “Monumento medioevale”.