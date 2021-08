La Collegiata “segreta”, visite guidate negli spazi mai aperti al pubblico

Al Museo della Collegiata il mese di settembre inizia con una proposta speciale: otto appuntamenti esclusivi, riservati a gruppi ristretti, per un percorso guidato negli ambienti più remoti del Complesso della Collegiata, mai aperti al pubblico.

Dalla sagrestia alla cripta, passando attraverso il campanile, si andrà alla scoperta di alcuni segreti costruttivi della Collegiata; si camminerà sopra alle volte affrescate da Masolino; si vedranno il primitivo luogo in cui era custodito il tesoro della Collegiata e l’argano che movimenta il grande lampadario fiammingo. Sarà evidenziato lo stretto legame che ogni parte del Complesso ha con il tutto, tra scorci suggestivi sullo storico borgo, attraverso le tante aperture che rendono ariosi anche gli spazi più labirintici.

Le visite si terranno mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 settembre (ore 15.30 e 17.00) e domenica 5 settembre (ore 10.30 e 12.00). Prenotazione obbligatoria (max 6 persone per turno), inviando una mail a didattica@museocollegiata.it. Il costo è di 10 € a persona (ingresso e visita).

L’accesso al Museo è consentito a chi è in possesso di Green pass. Le visite sono consigliate per visitatori maggiori di 14 anni.

I sottotetti presentano alcuni passaggi che richiedono scarpe comode. Fino al 15 settembre è possibile prenotare altri turni di visita per gruppi di massimo 6 persone, contattando didattica@museocollegiata.it

Le visite si inseriscono nell’ambito del progetto Collegiata Terra Cielo, sostenuto da Fondazione Cariplo, volto a programmare la cura del complesso monumentale, costituito da un’armoniosa connessione di beni architettonici che custodiscono preziosi quanto delicati beni culturali. Durante le visite saranno evidenziate alcune azioni significative del progetto e verranno mostrati i presidi di sicurezza posti sulle coperture del Complesso, atti a consentire manutenzioni costanti.