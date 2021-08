La Compagnia teatrale Instabile Quick al Sacro Monte con “Radici al Futuro”

Per la rassegna Radici al Futuro, la Compagnia Teatrale Instabile Quick presenta “Foto che fioriscono”. L’appuntamento è per domenica 22 agosto ore 17.30 presso il Giardino della Memoria al Sacro Monte di Varese.

«Foto che fioriscono, è il nome che abbiamo dato allo spettacolo con cui abbiamo voluto omaggiare Il “Giardino della Memoria” al Sacro Monte di Varese – spiegano gli organizzatori in una nota – In fin dei conti cos’è la memoria? Cicatrici che la storia lascia nell’anima degli uomini, l’emozione che genera. Sono pezzi di vita che ci hanno emozionato e, come semi di realtà, si sono piantati nel nostro cuore… muoiono e rinascono come le stagioni… eterni, sempre uguali… sempre diversi… sempre in noi…».

Prenotazione obbligatoria al numero 327 7765235