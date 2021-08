La domenica del Varese: prima allo stadio per gli abbonamenti poi in campo a Besozzo

Sarà una domenica intensa il prossimo 29 agosto per il Varese, tra biglietteria e campo.

La società aprirà i botteghini del “Franco Ossola” dalle 10 alle 12 per sottoscrivere l’abbonamento per il campionato di Serie D 2021-2022, che inizierà il prossimo 19 settembre. Il club biancorosso sottolinea inoltre che la campagna abbonamenti on-line, per questioni organizzative dei gestori della piattaforma, aprirà solo nel momento in cui sarà reso noto il calendario del campionato.

Se la mattinata sarà riservata alla vendita dei tagliandi stagionali, l’appuntamento nel pomeriggio sarà alle ore 17.00 alla “Bombonera” di Besozzo dove i biancorossi di mister Ezio Rossi affronteranno il Verbano, squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza.

Un altro test per la squadra per proseguire la preparazione verso l’inizio ufficiale della stagione, sperando di non subire altri infortuni: se il centrocampista Francesco Cantatore tornerà a lavorare settimana prossima, c’è apprensione per le condizioni dell’attaccante Roberto Cappai. La punta sarda infatti risi sottoporrà a ulteriori test ma si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio, guaio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi.