La “fanfare urbana” Bandakadabra chiude il Festival del Lago Cromatico

Ultimo appuntamento della settimana edizione de Il Festival del Lago Cromatico. La kermesse musicale si chiuderà l’11 agosto sul Lungolago di Ranco, alle 21 e 30 con Bandakadabra.

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini musicali”, di piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi, o molto più semplicemente da un accordo in Si bemolle.

La Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese – una “fanfara urbana” secondo l’efficace definizione di Carlo Petrini – è nata sulla strada in mezzo alla gente che, si sa, in quelle situazioni, è tutta da conquistare. Si cimenterà in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti. A fare da fil rouge naturalmente la musica, l’unica capace di unire immaginari, situazioni e temi tra loro apparentemente inconciliabili: un riferimento alle atmosfere western e alle colonne sonore di Ennio Morricone si trasforma presto in un brano dei Beatles che a sua volta diventa l’occasione per riflettere ironicamente sulla “tossicità” degli smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”.

“Figurini”, di Gipo Di Napoli. Regia: Alessandro Mori. Arrangiamenti: Giulio Piola

Andrea Brondolo: rullante

Gabriele Cappello: sax Alto

Gipo Di Napoli: grancassa

Giorgio Giovannini: trombone

Giulio Piola: tromba

Vito Scavo: trombone

Filippo Ruà: susafono

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e Green Pass. In caso di maltempo il concerto si terrà su due turni (18:30 – 21:30) nella Sala Consiliare del Comune di Ranco. In fase di registrazione, se si vuole partecipare anche in caso di maltempo, è obbligatorio selezionare anche i biglietti turno dell’orario scelto, in quantità coerente con i partecipanti totali.