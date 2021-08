La Festa della Montagna apre con la cucina in città: si sale in vetta il 14 e il 15 agosto

È pronto il quartier generale degli alpini al Campo dei Fiori di Varese. Sabato 14 e domenica 15 agosto la Festa della Montagna ci sarà anche se sarà in formato ridotto, senza tavoli o trasporti dedicati per chi vorrà trascorrere Ferragosto come vuole la tradizione.

Al momento è allestito solo lo spazio dove viene cucinata la polenta, la roulotte che funge da biglietteria e la parte dei lavandini. Tutto il resto del campo sarà realizzato ogni mattina e smontato alla sera, si tratta di 8 tendoni che gestiranno la distribuzione dei piatti.

Date le norme vigenti sul distanziamento non è infatti prevista la parte dei tavoli dove consumare il pranzo. Verranno distribuiti dei cestini che consentiranno di effettuare il pic nic nelle aree adiacenti.

Gli alpini di Varese chiedono la prenotazione ( picnic@gruppoalpinivarese.it) che garantisce il cestino sicuro ma anche il parcheggio nell’area del Grand Hotel. In quei due giorni, infatti, non è previsto alcun collegamento speciale con mezzi pubblici.

Per chi, dunque, non vuole rinunciare alla polenta di ferragosto degli alpini, l’appuntamento rimane nel cortile del Grand Hotel del Campo dei fiori sabato 14 dalle 10 alle 21 e domenica 15 agosto dalle 10 alle 16.

Con una spesa minima di 40 euro gli Alpini daranno in omaggio una coperta per sedersi e mangiare sui prati.

Ricordiamo, però, che da oggi, 10 agosto, è operativa anche la versione varesina “Alpini in città” con possibilità di prenotare e ritirare i piatti tipici della montagna, salsiccia e funghi con polenta, zola con polenta e salamino di cavallo, nella sede di via degli Alpini 1.



Sabato 14 agosto è prevista la sesta edizione della cicloscalata delle Tre Croci: a piedi o in bici si potrà salire fino al Grand Hotel Campo dei Fiori. Nessuna sfida, solo l’occasione per stare insieme e mettersi alla prova. Si parte da via Quintino Sella, al bivio di Velate, alle 8.30 e si arriva al Campo dei Fiori, dopo poco più di 6 chilometri e un dislivello di 520 metri. Iscrizione in loco e la quota è di 10 euro che comprende un pacco gara, ricco di sorprese.