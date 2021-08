La Filarmonica di Besozzo dà il benvenuto al maestro Iannelli con un concerto

La Filarmonica di Besozzo riprende alla grande con un concerto, anzi, il “Concerto” di benvenuto al nuovo Maestro Francesco Iannelli, classe 1987. Prende in mano la bacchetta dal precedente direttore e compositore Dario Bortolato che continuerà a collaborare attivamente con la realtà besozzese. E’ una Filarmonica, quella di Besozzo, in forte evoluzione, ha rinnovato il consiglio, ha un nuovo presidente, una figura femminile importante: Sabrina Candela.

E’ ora si riprendere a suonare, condividere insieme buona musica con il Concerto di venerdì 10 settembre, ore 21.00 presso il cortile del Comune di Besozzo. Dal vivo, perché la banda nasce per trasmettere emozioni, che prenda sia la testa che il cuore.

Un programma non scontato, visto le difficoltà nell’effettuare le prove. Si suoneranno anche composizioni di Johann Sebastian Bach, padre di tutti i compositori (sì, anche contemporanei e pop), Johannes Brahms con la sua Danza Ungherese n. 6, Copacabana di Barry Manilow, la colonna sonora di The Avangers – End game di Alan Silvestri, oltre ad un omaggio a Raffaella Carrà con un’arrangiamento inedito di “Tanti auguri” del 1978 in versione samba arrangiato dal nostro Dario Bortolato.

Ma chi è il Maestro Francesco Iannelli? Diplomato a pieni voti al Conservatorio di Vibo Valentia, laurea specialistica in“prassi esecutiva e repertorio” in Sassofono con lode presso il Conservatorio di Napoli, laurea in Didattica della Musica con il massimo dei voti, sempre a Napoli. Studi di direzione di coro e direttore d’orchestra, strumentazione per orchestra a fiati e un ulteriore diploma in Direzione Orchestra a Fiati presso il Conservatorio di Potenza (anche questo con lode). Ora non vi rimane che prenotare inviando una e-mail a filarmonicadibesozzo@gmail.com (secondo normativa vigente covid). Rubiamo una frase cara a Felix Mendelssohn: “Tendere alla perfezione” a prescindere da quale livello si parta.