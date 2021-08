La prima iniziativa nella nuova via del Cairo è una esposizione di libri

Primo appuntamento sabato 28 agosto nella rinnovata via Francesco Del Cairo, oggi zona pedonale.

Si intitola “Il libro esposto“, l’esposizione di libri all’aperto, promozione della lettura, book crossing, riviste ed altro per la promozione culturale, che si effettuerà dall’inizio di via Del Cairo all’altezza del civico 34 all’incrocio con via Staurenghi, dalle 10.30 fino alle 16 ed è organizzata dall’associazione “Un’altra storia”.

Durante l’iniziativa è previsto anche un incontro alle 11 con il giornalista e scrittore Gaetano Allegra.

A questa iniziativa ne seguiranno altre: prossimamente è già confermato un incontro con la saggista Monica Lanfranco, e a breve verranno comunicati i nomi di altri autori/autrici anche locali.