La Lega Giovani di Busto in visita alla festa nazionale della Lega Romagna a Milano Marittima.

«Abbiamo incontrato il nostro leader Matteo Salvini con il quale ci siamo confrontati in vista del voto delle amministrative 2021», spiegano il responsabile Stefano Lupi e il coordinatore Thomas Guerini, il responsabile social e comunicazione Vincenzo Marra ed anche Mauro Baldassarre.

Presente anche Alessandro Della Marra: «C’è molto entusiasmo, la Lega è molto forte ed abbiamo invitato Matteo Salvini nella nostra città dove arriverà presto». Il candidato nelle liste leghiste Vincenzo Marra ha aggiunto: «Sono pronto ad affrontare questa importante sfida per Busto e per i giovani».

I coordinatori Lupi e Guerini aggiungono: «Siamo qui in visita ufficiale come una delle ultime attività prima delle vacanze estive per ricaricare i motori in vista del rush finale per le amministrative 2021».