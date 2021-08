La libreria Mondadori di Laveno Mombello celebra Milo Manara

Un’intera vetrina dedicata al celebre fumettista Milo Manara e ai suoi due ultimi libri: l’autobiografia “A figura intera” e “Lockdown Heroes“ pubblicati entrambi da Feltrinelli. È la scelta della libreria Mondadori Book di Laveno Mombello che ha esposto insieme ai due libri le stampe dei disegni ad acquerello dell’artista su carta di pregio, contenute nel portfolio “Lockdown Heroes“ (Feltrinelli), tutte con timbro a secco della firma di Manara.

Un bel tributo al grande Manara che con questa autobiografia regala ai suoi ammiratori un racconto limpido e appassionato. L’infanzia e la gioventù, l’amore per il disegno e il travolgente incontro con il fumetto, la gavetta nei tascabili sexy, il Sessantotto, gli insegnamenti e l’amicizia con Hugo Pratt, il “Maestro”. E l’affermazione come autore ammirato in tutto il mondo, specialmente grazie alla raffigurazione di un corpo femminile entrata nell’immaginario collettivo. Una storia in cui il fumetto incontra anche il cinema, in particolare quello di Federico Fellini, con il quale Milo Manara realizza storie e condivide progetti e sogni.

Come è capitato ad altri grandi della storia non sempre i percorsi scolastici sono stati premianti. Il suo talento non fu per niente capito. Manara frequenta con profitto un liceo artistico privato a Verona, naturalmente il massimo di sè lo esprime in disegno. Si prepara con grande impegno per la maturità all’istituto pubblico di Venezia, ma scopre che per poter accedere alla maturità artistica statale da privatista deve avere il certificato del superamento della prova di ammissione. All’epoca Manara aveva 18 anni e un curriculum scolastico invidiabile. Si presenta alle due prove di ammissione: italiano e disegno. La prima la supera senza problemi, ma nella seconda viene bocciato.

L’esame si teneva nelle aule dell’Accademia di belle arti. Scrive Manara: «Su ogni banco c’era sempre un vasetto di plastica, con dentro un ciclamino di plastica. Una cosa un po’ misera, triste. La prova pratica consisteva nel disegnare quel povero ciclamino di plastica. Una cosa un po’ misera, triste. La prova pratica consisteva nel disegnare quel povero ciclamino di plastica. Credo di aver fatto qualche cosa alla Picasso, diciamo così. Perché io ero scafato, la sapevo lunga. Tutti gli altri erano ragazzini di tredici anni, io ne avevo già diciotto. Il liceo artistico l’avevo finito. Ma cosa dovevo dimostrare?! Consideravo offensivo dover disegnare un ciclamino di plastica. Allora ho fatto quella cosa lì, tra il cubista e l’informale. Risultato: mi hanno bocciato».