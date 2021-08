La piazzetta di Carona diventa palcoscenico per l’Orchestra della Svizzera italiana

Prosegue piena di sorprese la piccola stagione di fine agosto-inizio settembre “L’Osi d’estate“. Accanto ai concerti cameristici al LAC-Agorà, praticamente tutti già esauriti, l’Orchestra della Svizzera italiana prepara anche grandi Open air sinfonici.

Si comincia fra sette giorni nel centro storico di Carona, in piazza Montàa sotto la bacchetta del direttore principale Osi Markus Poschner, martedì 31 agosto alle 19 e mercoledì 1° settembre alle 16. In programma la celebre Quinta Sinfonia in mi minore di Piotr Il’ic Čaikovskij e l’ouverture al Flauto magico di Mozart.

Il 6, 7 e 8 settembre l’Osi torna invece a riunirsi per tre spettacolari Open Air sotto il segno di Astor Piazzolla, nel centenario della nascita. Lunedì 6 e martedì 7 settembre appuntamento alle 21 a Lugano, sulla piazza Luini antistante al LAC, mentre mercoledì 8 settembre alle 20.30 il concerto verrà replicato a Bellinzona, sul piazzale della sede di BancaStato.

Sotto la direzione del maestro italo-argentino Mariano Chiacchiarini e con il solista Davide Vendramin al bandoneon, l’Osi ci porterà nel mondo di Piazzolla e della musica argentina, con sorprese non solo da ascoltare, ma anche tutte da vedere…