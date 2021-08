La Pro Patria chiama a raccolta i tifosi per la prima di campionato

Il primo turno di Coppa Italia di Serie C – vittoria 1-0 a Salò – è stato il primo assaggio di stagione per la Pro Patria, che domenica 29 agosto (ore 17.30) inizierà il campionato di Serie C ospitando allo “Speroni” l’Albinoleffe.

E dopo il lungo e difficile periodo di assenza del pubblico, lo stadio bustocco potrà tornare ad accogliere i tifosi biancoblu. La struttura di via Cà Bianca sarà aperta al 50% – così come da normativa – che tradotto in cifre significa circa 2240 tagliandi in vendita nei vari settori.

Sarà possibile acquistare i biglietti online o ai botteghini dello stadio (venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12); per entrare sarà obbligatorio il Green Pass.

Queste le indicazioni da parte della società:

INFO BIGLIETTI

ONLINE:

www.vivaticket.com

PUNTI VENDITA VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

BOTTEGHINI DELLO STADIO “C. SPERONI”:

Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00

Sabato: dalle 10.00 alle 12.00

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro (+ diritti di prevendita) – OVER 65: 25 euro (+ diritti di prevendita).

TRIBUNA LATERALE: 20 euro (+ diritti di prevendita) – OVER: 65: 15 euro (+ diritti di prevendita).

DISTINTI (POPOLARI COPERTI): 15 euro (+ diritti di prevendita) – OVER 65: 10 euro (+ diritti di prevendita).

POPOLARI LOCALI (POPOLARI SCOPERTI): 10 euro (+ diritti di prevendita) – OVER 65: 5 euro (+ diritti di prevendita).

SETTORE OSPITI: 10 euro (+ diritti di prevendita).

L’ingresso GRATUITO allo Stadio sarà consentito ai bambini che non hanno ancora compiuto i 10 anni e saranno disponibili SOLO ed ESCLUSIVAMENTE presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” nei giorni antecedenti la Gara.

VOUCHER

I voucher ritirati dagli abbonati della Stagione 2019-2020 saranno usufruibili SOLO e SOLTANTO presentando il tesserino rilasciato dalla Società nei giorni prestabiliti di apertura dei botteghini.

TIGROTTI “AL SICURO” – #PROibitomollare

Per aiutare la Società ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, Aurora Pro Patria 1919 chiede a tutti i tifosi di osservare le seguenti regole:

– Presentarsi con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021).

– Presentarsi con un valido documento di identità.

– Presentarsi con un valido biglietto per la partita.

– Indossare una mascherina (o chirurgica o FFP2) in ogni momento per proteggere sé stessi e gli altri

– Rispettare sempre il posto assegnato.

– Quando non seduti al posto assegnato, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

– Evitare assembramenti, abbracci e strette di mano, e seguire le basilari norme di igiene (igienizzare frequentemente le mani)

– Seguire le istruzioni fornite dallo Staff dello Stadio e dagli Steward.

BENTORNATI A CASA!