La sala conferenze di Palazzo Verbania sarà intitolata al filosofo Giovanni Reale

Domenica 5 settembre 2021 alle ore 16.00, a Luino, su iniziativa del circolo Rotary Luino -Laveno, presso la sede di Palazzo Verbania, verrà intitolatala Sala Conferenze al filosofo Giovanni Reale.

Il professor Reale ha vissuto a Luino dal 1963 ed è uno dei più grandi studiosi al mondo al mondo del pensiero antico.

Le Opere di Reale sono state tradotte in 24 lingue.

Tra i riconoscimenti più importanti: l’incarico all’Università del San Raffaele, il titolo di “Cavaliere Di Gran Croce” (il grado più alta di onorificenza civile italiana che concede lo Stato nella Persona del presidente della Repubblica), l’amicizia con Giovanni Paolo II, con Riccardo Muti, con Umberto Veronesi, con Ermanno Olmi, e con Elisabetta Sgarbi.

La partecipazione in presenza all’intitolazione della Sala Conferenze presso Palazzo Verbania al filosofo Giovanni Reale, a seguito della normativa anti Covid, è prevista solo su invito.

Per chi fosse interessato potrà seguire in diretta streaming, l’evento, collegandosi al sito dell’Ufficio Cultura del Comune di Luino, al seguente link: http://luino.civicam.it