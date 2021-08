La Stralugano non dimentica il suo sindaco: istituita la coppa Marco Borradori

Un attacco cardiaco lo ha ucciso mentre era intento alla sua corsa quotidiana. Per ricordare Marco Borradori, il sindaco di Lugano morto a 62 anni, è stata istituita la coppa che porta il suo nome.

Per vincerla occorrerà partecipare alla Stralugano in programma il prossimo 28 agosto che assegnerà la memoria la “Coppa Marco Borradori”

Ci ha lasciato un grande Sindaco, ma soprattutto un amico speciale.

Marco ci ha accompagnato con il suo sorriso e il suo entusiasmo in tanti anni di corse sviluppando un magnifico rapporto di amicizia.

Per questo motivo desideriamo ricordarlo

con un trofeo speciale che porti il suo nome

Verrà assegnata alla prima e al primo ticinese al traguardo della 10km, prova che sarà valida per i Campionati svizzeri di 10km su strada e che si svolgerà sabato 28 agosto con partenza alle ore 18.30.