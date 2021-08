La Ue ha disposto il pagamento dei primi 24 miliardi in favore dell’Italia

Dopo la formale approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Pnrr) da parte del Consiglio dei ministri economico-finanziari dell’Unione europea, oggi la Commissione Europea ha disposto il pagamento del prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro in favore dell’Italia, chiudendo la fase di definizione e valutazione del Piano avviata alcuni mesi fa.

Si tratta del 13% dell’importo totale stanziato a favore dell’Italia per il Pnrr che ammonta 191 miliardi di euro, di cui 69 miliardi in sovvenzioni e 122 miliardi in prestiti.