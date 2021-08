La Valceresio piange Angelo Bruno, presidente della Polisportiva Besanese

Giorni di lutto, questi, in tutta la Valceresio e in particolare nell’ambiente sportivo: a soli 38 anni si è infatti spento Angelo Bruno il cui funerale sarà celebrato oggi – sabato 14 agosto alle 14,30 – a Induno Olona. Bruno era una istituzione anche nel piccolo comune di Besano grazie alla sua carica di presidente della Polisportiva Besanese, società ciclistica che ogni anno “mette in sella” decine di giovanissimi. (foto dal profilo FB)

Una passione, quella per il ciclismo, che coinvolge tutto il paese (patria di un campione come Stefano Garzelli il cui nome compare sulle maglie della stessa Besanese) e che è stata una costante nella vita di Bruno, il quale ha praticato lo sport del pedale per tanti anni. Per la sua attività era conosciuto e benvoluto in tutta la zona: anche il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin, lo ha omaggiato di un ricordo commosso sul proprio profilo Facebook istituzionale. Sentito anche il ricordo del primo cittadino di Besano, Leslie Mulas, che ha collaborato con il dirigente sportivo per numerose manifestazioni organizzate in paese.

Angelo Bruno combatteva da tempo con una malattia che, purtroppo, lo ha strappato agli affetti più cari. Lascia la moglie Valentina e due figli piccoli, ma mancherà a tutta la valle e in particolare ai suoi “tacchini”, i ragazzini in bicicletta che lo onoreranno in ogni allenamento e in ogni gara.