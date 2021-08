La Via Francisca del Lucomagno incontra il “Road to Rome” della Via Francigena a Pavia

Pavia da oltre un millennio è il punto di incrocio di grandi cammini storici. Martedì 10 agosto si incontrano i pellegrini che stanno camminando lungo la Via Francisca del Lucomagno, che giungeranno alla loro meta, e quelli che sono in marcia ormai da quasi due mesi lungo la Via Francigena.

Gli uni sono partiti dal Lago Ceresio 7 giorni fa, gli altri hanno percorso 2’000 km da Canterbury e proseguiranno ancora verso Roma e Santa Maria di Leuca, per un totale di 3’200km a piedi. Il lungo viaggio è il “Road to Rome 2021!Start again” organizzato dall’AEVF, l’Associazione Europea delle Vie Francigene, in occasione dello spegnimento delle sue prime 20 candeline. Un anniversario importante che presidente, direttore e membri dello staff hanno pensato non potesse che essere festeggiato in marcia.

La Via Francisca del Lucomagno da parte sua era “l’aternativa a est” nei secoli passati per chi di dirigeva a Roma dalla Germania e si incontra con la “sorella maggiore” proprio a Pavia. Così oggi come allora, anche i rappresentati dei due cammini si troveranno a Pavia, la città che le unisce, per un abbraccio simbolico volto a rinnovare l’impegno reciproco nella promozione e valorizzazione di un turismo, quello lento, che negli ultimi anni, complici anche le limitazioni agli spostamenti durante e nel post pandemia, ha visto incrememntare i suoi numeri in una parabola ascendente.

Viva gli antichi cammini, viva la Via Fransica e la Via Francigena!

Potete seguire tutto il Road to Rome sui canali di AEVF: