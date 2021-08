“La Voce di Barasso”, la lista civica del candidato sindaco Lorenzo Di Renzo

Lorenzo Di Renzo, candidato sindaco nel comune di Barasso ha presentato il logo e il nome della lista che lo appaia. Si tratta della lista civica “La voce di Barasso” e, come spiega lo stesso candidato sindaco « La lista raccoglie professionisti che vivono e lavorano a Barasso ed hanno deciso di mettersi a disposizione del nostro paese e della nostra comunità».

Lorenzo Di Renzo, 23 anni, ha già spiegato a grandi linee il suo impegno nel caso dovesse essere eletto : «Mi candido perché Barasso ha bisogno di un rinnovamento positivo, tranquillo e costruttivo. L’obiettivo è quello di mantenere quanto di positivo e qualitativamente superiore vanta il nostro Comune, modernizzandolo in coerenza con le esigenze di una comunità proiettata verso il futuro. Il programma è inclusivo perché la mia idea di Comune prevede la partecipazione attiva di cittadini, associazioni ed enti di Barasso all’amministrazione del nostro paese, infatti ritengo fondamentale la condivisione di tutte le idee e attività che il Comune intenderà intraprendere, anche attraverso un potenziamento significativo della comunicazione. Verrà posta ancora più attenzione alle istanze sia del centro storico sia delle frazioni Cassini e di Molina partendo da alcuni punti critici. Tra i primi il dissesto idrogeologico con la prosecuzione di interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale, recentemente soggetto a eventi atmosferici avversi anche rilevanti, coniugati ai criteri di sostenibilità ambientale, senza dimenticare il decoro urbano grazie all’implementazione della pulizia e dell’ordine pubblico teso a sfavorire eventi di microcriminalità».