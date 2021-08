“L’Ape Regina è a Corte!”, l’iniziativa di Via Cavallotti a Luino

Sabato 14 agosto 2021 nel Centro Storico di Luino si terrà l’“Opening Exibition” del progetto “L’Ape Regina cerca Corte!”.

Si tratta di un’iniziativa che concentra tutte le sue attenzioni sul tema dell’apicoltura e della biodiversità del territorio e che vanterà per un prossimo futuro il sostegno collaborativo dell’associazione Culturale Apiantide di Varese.

Quest’ultima specializzata nella salvaguardia, nello studio e sviluppo del migliore ambiente per le api e gli altri insetti impollinatori.

All’appello di pericolo di estinzione di “Ape Polly”, mascotte dell’iniziativa, hanno risposto tutte attività imprenditoriali di Via del Porto, Via Cavallotti e i residenti del Centro Storico.

La giornata di sabato 14 agosto propone l’anticipazione di un “percorso green” (Via del Porto e Via Cavallotti), realizzato in collaborazione con la Floricultura Gatti di Luino, che tiene conto delle piante mellifere disponibili in questo periodo.

Piante e fiori in grado di ospitare e nutrire insetti in pericolo di vita, quali api e farfalle. Le api sono in pericolo, e con loro la nostra alimentazione.

«Sbaglia chi pensa che ci forniscano solo miele e pochi altri prodotti: senza questi importanti insetti impollinatori non ci sarebbero 71 delle principali 100 specie vegetali con cui ci nutriamo», racconta una delle organizzatrici dell’iniziativa.

A partire dalle ore 11,00 all’interno della “Corte dell’Ape Regina” – via Cavallotti, 20 – Alessandro Cassani dell’Apicoltura Cassani di Arcisate illustrerà agli interessati il misterioso interno dell’alveare, spiegherà la vita che si svolge, i ruoli della regina, del fuco e dell’ape operaie, il ritmo delle stagioni, la flora nettarifera, il miele, la cera, la propoli, le loro caratteristiche nutrizionali e proprietà curative.

La giornata proseguirà in campo artistico presso lo Studio d’arte Alchimia con l’esposizione di modelli per “fusione a cera persa” realizzati dalla celebre artista Anny Ferraio.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 all’interno della Corte del Colorificio luinese di Via Cavalotti è prevista una merenda a base di biscotti creati artigianalmente da Cavallotti Bistro e gelato al miele prodotto dalla Storica ed eccellente Gelateria Cagliani di Luino.