L’auto per la figlia disabile si blocca, la pagina Facebook locale di Samarate si mobilita

Il Doblò è in panne, una mamma si trova in difficoltà a trasportare la figlia disabile, ma in soccorso arriva la comunità della pagina Facebook locale.

Succede a Samarate, dintorni di Malpensa: una signora ha chiesto aiuto per trovare un meccanico che rimettesse in sesto il veicolo. «L’auto con cui trasporto mia figlia è vecchietta ed escono le magagne» ha scritto sulla pagina Facebook locale, la “Bacheca Civica Samarate”.

Oltre ai consigli, la signora ha subito rimediato solidarietà concreta: un meccanico con officina tra Verghera e Samarate si è offerto di mettere la manodopera, altre persone della pagina Facebook hanno voluto contribuire con donazioni. In totale un valore di 2500 euro, che ha consentito di riparare il mezzo, assicurando un trasporto sicuro alla ragazza disabile.

«Stamattina siamo state in Ospedale a Milano per il periodico controllo, il Doblò non ci ha creato alcun problema» ha potuto annunciare con un secondo post la signora.

L’aiuto garantito dalla comunità di una pagina Facebook non è un caso isolato: sono sempre più frequenti i casi di mobilitazione solidale che si muovono attraverso le comunità (i vari gruppi “Sei di…”) e che si basano di solito sulla credibilità acquisita dallo spazio social grazie alla presenza di moderatori che si occupano di effettuare anche verifiche sugli episodi di vario genere che vengono pubblicati (al di là delle richieste di aiuto) e di monitorare le raccolte solidali.

Un caso recente si è avuto anche a Gallarate, con l’aiuto assicurato a una persona in difficoltà che aveva perso un mazzetto di ticket restaurant: poche decine di euro, ma che avevano un impatto sulla sua magra economia familiare.