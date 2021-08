Lavena Ponte Tresa saluta Gianmario Nicora, gioielliere gentile

A Lavena Ponte Tresa ci sono tanti negozi. Molti sono aperti da generezioni e quando viene a mancare lo storico titolare, tutto il paese sente di aver perso un pezzetto della sua storia. Come nel caso di Gianmario Nicora, il gioielliere che aveva la sua attività nel cuore della cittadina in Piazza Repubblica a pochi metri dalla dogana e che ai tempi possedeva anche l’ottica sotto i portici di Via Luino.

“Con i suoi preziosi ha adornato intere generazioni“, ricorda con dolcezza chi lo ha conosciuto, “Una persona molto conosciuta in paese. Gentile, cordiale, sempre col sorriso, educata”, è il commento del sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino. E centinaia sono stati i messaggi di cordoglio sotto l’annuncio della sua scomparsa, su uno dei gruppi facebook legati all’amministrazione comunale. La maggior parte, oltre alle sentite condoglianze, sottolineavano proprio quel suo sorriso gentile, rimasto impresso nei ricordi di tanti.

Le esequie si terranno venerdì 27 agosto alle ore 10:00 presso la chiesa SS Crocefisso di Lavena Ponte Tresa e sarà preceduta (ore 9:30) dal rosario.