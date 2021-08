Lavori al Raccordo Fiera Milano, cambia la viabilità in autostrada

Verrà chiuso per una notte l’immissione dal Raccordo Fiera di Milano sulla A8 verso Milano e chiuderà lo svincolo di Rho. Inoltre, sulla A52 Tangenziale Nord sarà chiuso l’allacciamento con la A8.

Per consentire lavori di ispezione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese per chi proviene da Rho.

In alternativa, per chi proviene da Rho si consiglia di proseguire sulla A52 Tangenziale Nord ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate.

– dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 agosto saranno chiusi i rami di ingresso da Rho verso Monza e di uscita dello svincolo di Rho da Monza.

In alternativa, per il traffico diretto da Rho a Monza si consiglia di entrare in direzione Rho ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera Milano sud-est di competenza Satap; per i veicoli diretti a Rho si consiglia di uscire dallo svincolo Fiera Milano sud-est di competenza Satap;

– dalle 22:00 di martedì 3 alle 05:00 di mercoledì 4 agosto, saranno chiusi i rami di allacciamento per il traffico proveniente da Monza da A52 Tangenziale Nord in A8 in entrambe le direzioni di Milano e di Varese.

In alternativa, proseguire verso Rho lungo il Raccordo Fiera ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo Mazzo di Rho.

Inoltre, per consentire programmati lavori di ispezione alle opere d’arte, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul raccordo di Piazzale Corvetto, per le due notti consecutive di lunedì 2 e martedì 3 agosto, con orario 21-6, sarà chiuso il bivio per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano. In alternativa, si consiglia di invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo;

-sul raccordo con la Tangenziale Est di Milano, nelle due notti consecutive di martedì 3 e mercoledì 4 agosto, con orario 21-5, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Milano ed è diretto in A51 Tangenziale Est di Milano. In alternativa, si consiglia di invertire il senso di marcia allo svincolo di Poasco;

-sulla A51 Tangenziale Est di Milano, sarà chiuso il ramo di uscita per il traffico che proviene da Usmate, dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 agosto. In alternativa, si consiglia di uscire presso lo svincolo 1-2 Via Emilia o Paullo.