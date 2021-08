Lavori alla ferrovia, chiude per quattro giorni la strada che collega Casciago e Morosolo

Lavori alla ferrovia, chiude per quattro giorni la strada che porta da Casciago a Morosolo.

Dalle 22 di lunedì 16 agosto alle 10 di venerdì 20 agosto chiude via Mazzini al transito veicolare. Il provvedimento è reso necessario per via dei lavori di armamento ferroviario sulla tratta Milano – Laveno. I lavori riguardano il rifacimento dei binari e potrebbero verificarsi anche fastidiosi rumori per chi abita nella zona.

Chi deve raggiungere Morosolo dovrà transitare da Calcinate del Pesce o da Mustonate, mentre Casciago sarà raggiungibile da Masnago o arrivando da Luvinate attraverso via Anadiga o via Vittorio Emanuele.