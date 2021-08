Si asfalta alla rotonda Esselunga in viale Europa: lunghe code in entrata a Varese

Malgrado sia ormai agosto, per entrare in Varese dall’autostrada A8 o da Buguggiate, Azzate e Gazzada, in questi giorni è necessario sopportare delle code a cui non eravamo più abituati.

Dei lavori di asfaltatura all’altezza delle nuove rotonde Esselunga infatti costringono ad un senso alternato che ha riportato indietro nel tempo gli automobilisti che passano di li: code fino all’imbocco dell’autostrada da una parte, code in via Gasparotto venendo da viale Borri dall’altra parte, pressocchè per tutto il giorno.