Lavori sulla mulattiera Monteggia-Casere per ripristinare il sentiero dopo l’alluvione

Hanno preso il via i lavori per l’interramento di un elettrodotto sulla mulattiera che collega Monteggia alla frazione di Casere. Il percorso resterà chiuso per diversi mesi permettere ai tecnici di Enel di lavorare sul sentiero che costeggia la montagna e collega le due frazioni. «Se i lavori non hanno intoppi dovrebbero concludersi entro la prossima primavera», spiega il sindaco Luca Santagostino. Intanto è stata emessa un’ordinanza comunale di divieto di accesso fino al 31 dicembre.

L’intervento è stato necessario dopo “la tempesta di vento” dello scorso ottobre che ha fortemente danneggiato il tratto naturalistico, strappando anche i nuovi cavi dell’elettricità. A quel punto E-distribuzione (Enel) ha chiesto al Comune di poter utilizzare il suolo pubblico per realizzare e interrare un elettrodotto.

Si tratta di lavori strutturali importanti che prevedono la rimozione e lo scavo della pavimentazione esistente per la posa delle condotte. Successivamente, il sottofondo stradale verrà livellato, verranno realizzati altri scoli d’acqua e la strada verrà allargata di circa mezzo metro. Il sindaco spiega che verrà realizzato anche un muretto di contenimento. Inoltre: «Verrà rifatta la pavimentazione in ciottolato, cercando di recuperare in loco tutto il materiale possibile».

I lavori riguarderanno anche il tratto di strada asfaltata che da Monteggia arrivano all’ingresso del sentiero, prima della sbarra. L’amministrazione sta valutando se realizzare una pavimentazione di ciottolato anche in questo tratto, dove la pendenza lo consente.