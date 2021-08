Lavoriamo per Varese e i nuovi candidati: “Troppi si dicono moderati ma i veri moderati siamo noi”

“Troppi si dicono moderati ma i veri moderati siamo noi”.

Lavoriamo per Varese con Galimberti Sindaco, la lista civica “capitanata” da Stefano Malerba reagisce alle dichiarazioni delle altre liste di centrodestra che si presentano come moderate e rivendica la sua posizione: «La verità è che i moderati sempre di più si avvicinano alla nostra coalizione: lo provano i candidati della lista Lavoriamo per Varese. – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha partecipato alla presentazione – Dall’altra parte esiste la destra. E il fatto che nel centrodestra ci sono sempre piu pezzetti che decidono di uscire e differenziarsi, e per quanto ne so oggi si presenta un candidato sindaco che ha una storia politica di centrodestra, è l’evidenza del malessere dei moderati che stanno nella coalizione della destra e della Lega».

Sul concetto di moderato interviene anche Maria Chiara Gadda:«Ognuno si porta dietro il suo bagaglio di esperienze, anche il quadro nazionale è complesso: ma leggo delle autodefinizioni di moderazione da parte di candidati di centrodestra che francamente vanno confermate dai fatti».

Entra ancora più nello specifico Angelo Cabrele, 31 anni consigliere comunale a Valganna e già candidato sindaco nel 2019, che ha aderito alla Lega Civica 5 anni fa e si rivolge direttamente ad alcuni di loro, che pochi giorni fa si sono presentati con Matteo Bianchi presentando il logo della lista civica del 2016. «Nasco nel centrodestra, ma ad un certo punto non mi sono piu riconosciuto in questa formazione e quindi ho optato per il centro riformista. Rivendico però con orgoglio di aver aderito alla Lega Civica, che 5 anni ha portato Galimberti a diventare sindaco, che tanto bene ha lavorato. Ora la Lega Civica non esiste più: non ha piu senso malgrado ci sia chi ne rivendica ancora la “proprietà” . La vera formazione erede della lega civica è Lavoriamo per Varese, e tra un po’ i nostri ex compagni d’avventura si guarderanno intorno e si ritroveranno da soli. Il piu imponente tra noi è Malerba, ma non è il solo». E a proposito di moderati, Cabrele ha aggiunto: «C’è da tenere presente anche il moderatismo da poltrona, cioè “sono moderato dove mi conviene stare”. Ma molti si sono ridotti a portatori d’acqua delle destre, e questo un po’ mi dispiace perchè molti li conosco. Tutti si dicono moderati».

L’appuntamento a Schiranna è stata l’occasione anche per persentare i nuovi nomi della lista: oltre ad Angelo Cabrele, 31 anni, Per 12 anni consigliere comunale in Valganna, ci sono Miriam Bona, 41 anni, moglie e mamma, lavora full time per una casa di moda come modellista ed è varesina da 5 anni perchè prima abitava a Milano, Manuela Musciatelli, 45 anni, varesina da sempre e referente di Varese di Italia Viva, Antonella Monachello, 36 anni, infermiera al laboratorio di emodialisi del Circolo da 11 anni, Vittore Cutrignelli, 63 anni, ispettore della Polizia di Stato in pensione e ora volontario in una associazione a Biumo, Matteo Casali, 56 anni, Medico Chirurgo-Ortopedico, Nicola Magistretti, 66 anni, Ingegnere Civile, 41 anni di esperienza nel settore in tutto il mondo e Vincenzo De Carlo.