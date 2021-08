Le isole di Brissago si presentano al Festival del cinema di Locarno

Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che, in occasione della 74esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 4 al 14 agosto 2021, le Isole di Brissago si presenteranno al pubblico in una veste inedita: un suggestivo spazio espositivo allestito nel cuore della manifestazione cinematografica, in Largo Franco Zorzi, alle spalle dell’incantevole cornice di Piazza Grande, a Locarno.

Per l’occasione verrà allestita una vera e propria oasi in città, nella quale i visitatori avranno l’opportunità di cogliere, in un’area di venticinque metri quadrati, l’esperienza offerta dal comparto delle Isole di Brissago, vera perla del Lago Maggiore. Lo spazio espositivo sarà liberamente accessibile al pubblico dal 4 al 14 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 22.00.

Le Isole di Brissago, la cui gestione è affidata al Dipartimento del territorio dal 1 gennaio 2020, rappresentano un patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico di inestimabile valore. L’Isola Grande è infatti sede di un rinomato Giardino botanico, che ospita oltre duemila specie provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti e cinque i continenti. L’unicità del Giardino botanico risiede soprattutto nella collezione di specie subtropicali e delle regioni a clima mediterraneo coltivate all’esterno in virtù del microclima delle Isole.

Tra le più recenti novità introdotte spicca l’offerta di visite guidate rivolte a ciechi e ipovedenti. Questa proposta si coniuga con gli obiettivi 4,10,11 e 17 dell’Agenda 2030 e rappresenta un complemento alle attività svolte negli scorsi anni dal DT nell’ambito dello sviluppo sostenibile e a favore di una sempre maggiore inclusione.

Si rammenta, inoltre, che la svolta attuata dal DT in seno all’attività di salvaguardia e di valorizzazione delle Isole di Brissago si traduce innanzitutto nel rinnovato impegno verso un aspetto di particolare importanza quale la divulgazione scientifica e didattica. Ciò avviene tramite attività organizzate in loco e visite guidate sia gratuite (giornaliere, della durata di 15 minuti e non prenotabili) che a pagamento (della durata di 60 minuti e prenotabili), grazie alle quali è possibile conoscere storie, leggende e curiosità legate alle Isole di Brissago e al Giardino botanico. Ai più piccoli viene proposta la classica “caccia al tesoro” con cui poter scoprire la ricchezza naturale e paesaggistica delle Isole. La mappa del tesoro è disponibile gratuitamente e si può ritirare alla cassa tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00.

Oltre alla caccia al tesoro, la vera novità di quest’anno consiste nell’introduzione di attività didattiche gratuite della durata di 30 minuti. I bambini, da soli o accompagnati dai genitori, possono così scoprire alcuni temi legati al mondo delle piante attraverso l’uso dei cinque sensi, dagli odori ai sapori e ai rumori.

Per maggiori informazioni: www.ti.ch/isoledibrissago