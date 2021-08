Le medaglie dell’atletica italiana alle Olimpiadi: “Un sogno che si realizza”

Dopo le zero medaglie di Rio del Janeiro nel 2016, il mondo dell’atletica leggera si è messo in discussione, ha seminato e ha raccolto dei frutti dolcissimi a Tokyo, dove sono arrivati i tre splendidi ori di Jacobs, Tamberi e Stano. Ma non solo: si è visto un movimento che ha molto da dare nei prossimi anni, con tanti atleti di altissimo livello, pronti già da Parigi 2024 a farsi spazio tra i grandissimi.

Carmine Pirrella è il presidente dell’Atletica Gavirate e vicepresidente del comitato provinciale della Federazione, oltre che un grande appassionato di questa disciplina.

Questo il suo pensiero:

Son qui a raccontare un sogno che di realizza, l’atletica italiana diventa protagonista all’Olimpiade.. parlo a nome di tantissimi appassionati, sappiamo cosa vuol dire tutto questo, sappiamo i sacrifici e le fatiche, sappiamo anche che in Italia abbiamo un movimento incredibile che sta regalando qualcosa di straordinario. Marcell e Gianmarco li conosco perché da gare giovanili erano avversari dei nostri atleti, addirittura Camillo Kabore era suo compagno di allenamento da quel grande tecnico Paolo Camossi. E che dire di Stano, sposato con una ragazza che per anni è stata una promessa dell’atletica varesina, allenata da Silvano Danzi. Fatima Lofti ha ottenuto buoni risultati, e ora fa la moglie e la mamma di un figlio nato 5 mesi fa… In un anno che fa vedere che l’atletica è forte e viva, ci metto anche la Vittoria Fontana, Gallaratese allenata dal amico Peppe Cappelletti. Questo è Uno sport unico che rappresenta tante specialità e possibilità.

W l’atletica leggera