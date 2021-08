Le opere e la grandezza di Caravaggio in scena a Porto Ceresio con PortoArte

Sabato 7 agosto torna a Porto Ceresio la rassegna PortoArte con uno spettacolo dedicato a Caravaggio.

L’appuntamento è per le 21.15 negli spazi della Raccolta etnografica Appiani Lopez (in vicolo del Pozzo). In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Salone del Teatro dell’Oratorio di Porto Ceresio.

«”Caravaggio, il lato oscuro della luce”, messo in scena dalla compagnia Instabile Quick, è uno spettacolo in cui gli spettatori saranno coinvolti in una autenticità drammatica, coraggiosa e struggente – spiega Marina De Juli, direttore artistico della rassegna curata dall’associazione Verba Manent – In scena, con il dipanarsi della storia, le straordinarie opere di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, la cui grandezza l’ha posto al di fuori di ogni epoca».

È necessaria la prenotazione al numero 347 8116559. Ingresso 12 euro.