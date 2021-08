Lega Lonate: “Complimenti alla Polizia Locale dell’Unione. E dall’anno prossimo?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega di Lonate Pozzolo sulla operazione che ha portato allo sgombero di un edificio in costruzione occupato da un senzatetto a Sant’Antonino. Il comunicato fa riferimento anche al tema dello scioglimento dell’Unione, deliberato pochi mesi fa da Lonate Pozzolo e destinato a diventare operativo con il 2022

La Lega di Lonate è davvero molto orgogliosa del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale guidata dal Comandante Mattei. Proprio ieri hanno svolto un’operazione molto importante sul territorio di Sant’Antonino. Chi abita nella zona di Via Adamello conosce benissimo il degrado dell’immobile fatiscente e abbandonato che si trova nei pressi delle scuole elementari.

Più volte i residenti avevano segnalato al comune la pericolosità della struttura, l’incuria della vegetazione e il via vai di persone ma nessuno li aveva ascoltati. Ieri, dopo una chiamata alla Polizia Locale per segnalare la presenza di un abusivo, il Comandante Mattei e suoi uomini si sono subito recati sul posto e hanno scovato un cittadino extracomunitario. Sono state fatte le verifiche del caso e contattati i proprietari dell’immobile che hanno sporto denuncia per l’occupazione abusiva ma a loro volta sono stati invitati a mettere in sicurezza lo stabile. I commenti alla vicenda sono stati tutti positivi, o quasi.

Il Sindaco Gesualdi, come sempre ha speso parole a sostegno della Polizia Locale per lavoro svolto per contrastare il degrado e la delinquenza. Il Comandante stesso ha sottolineato la proficua collaborazione con le altre forze dell’ordine. La Sindaca Rosa dice:” Prosegue in maniera costante l’attività della Polizia Locale nello svolgimento del proprio lavoro sul nostro territorio. Approfitto per ringraziare le altre forze dell’ordine che collaborano quotidianamente in maniera preziosa con la polizia, con competenza e senza troppi clamori mediatici”.

Abbiamo voluto riportare le esatte parole della nostra cara Sindaca in modo che siano chiare a tutti. Con “ senza troppi clamori mediatici” cosa voleva insinuare? Che la nostra Polizia Locale è troppo mediatica? Secondo lei è sbagliato che la Polizia Locale faccia vedere a tutti i cittadini i risultati che sta ottenendo sotto la guida di Mattei? Forse a lei converrebbe che le azioni della Polizia Locale non vengano alla luce perché con che coraggio guarderà in faccia i propri concittadini il prossimo anno? dopo la sua decisione di sciogliere l’Unione l’anno prossimo sul territorio di Lonate ci saranno solo 6 vigili e senza Comandante, come si riuscirà a far fronte a tutte le problematiche del territorio? I cittadini che si rivolgeranno alla Polizia Locale verranno ascoltati e si potrà intervenire come sta accadendo ora? Noi abbiamo dei seri dubbi e probabilmente starà iniziando ad averli anche lei.

Il problema del degrado,dei senza dimora e degli extracomunitari sono temi che spesso hanno toccato il territorio di Lonate. La giunta attuale in accordo con Verderio, in uno dei primi consigli comunali, ha votato una mozione a favore dello Sprar quindi, cari Lonatesi, dal prossimo anno ci saranno dei cambiamenti…sicuramente in peggio!