Legambiente all’attacco sul verde a Busto Arsizio: “I peri di via XX Settembre già secchi”

«Poveri peri. Lo scorso febbraio, 78 peri ornamentali sono stati piantati in via XX settembre, eliminando gli alberi esistenti e spendendo circa 150.000 euro di soldi pubblici. Ora quei peri ornamentali stanno seccando uno dopo l’altro perché nessuno se ne sta occupando (più o meno la stessa fine che hanno fatto tante paulownia del c.d. “Parco del Benessere” )».

Legambiente Bustoverde, tramite Paola Gandini, riaccende la polemica attorno al verde pubblico a Busto Arsizio. L’associazione del Cigno Verde denuncia le condizioni degli alberelli piantati lungo via XX Settembre, all’altezza dei nuovi campetti dello stadio Speroni, che stanno seccando uno dietro l’altro.

Negli scorsi mesi, infatti, l’assessorato al Verde aveva puntato molto sulle nuove piantumazioni ma nel giro di qualche mese alcuni degli alberi piantati sono già secchi. Un problema, quello della gestione delle nuove piantumazioni, che Legambiente aveva già sollevato nella zona del nuovo parco del Benessere, realizzato a Borsano con alcune decine di paulownie.

La risposta dell’assessore Laura Rogora arriva a stretto giro di posta: «Sui 78 peri piantati solo 4 sono morti. Non è vero che sono tutti secchi. Abbiamo fatto il sopralluogo ben prima che Legambiente si accorgesse del problema».

L’assessore prosegue: «L’impresa che ha vinto l’appalto è stata già contattata e li sostituirà perché hanno l’obbligo, per due anni, di sostituirli come da contratto. La manutenzione se così si può dire e in capo alla impresa appaltatrice. La polemica della presidente di Legambiente è assolutamente pretestuosa e fuori luogo».