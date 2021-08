In leggero calo i ricoverati nell’hub covid dell’ospedale di Varese

Oscillano, ma cambiano di poco, i numeri dell’area Covid dell’ospedale di Varese. Oggi sono 45 i ricoverati anche se 17 sono in area osservazione per la conferma del tampone positivo. Rispetto a lunedì se ne contano due in meno. Ieri sono entrate 4 persone ma ne sono state dimesse altrettante, con un saldo positivo che permette di tenere la situazione sotto controllo.

Cinque i degenti assistiti nella respirazione con la Cpap, una in meno di 4 giorni fa.

È quindi una situazione che induce un cauto ottimismo e, soprattutto, conferma la validità della campagna vaccinale: in reparto ci sono pazienti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose. Solo un paio avevano concluso il ciclo. Tra quanti avevano ricevuto una o entrambe le dosi, nessuno ha sviluppato sintomatologie respiratorie importanti.

È chiaro che il virus preoccupa soprattutto nei soggetti immunodepressi perché va a squilibrare una situazione già fragile.

La scorsa settimana due ricoverati al Circolo di Varese si sono aggravati al punto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva. L’Asst Sette Laghi ha quindi fatto ricorso alla rete lombarda trasferendoli a Milano, come disposto da Regione che ha creato riservato letti ad alta intensità in alcuni ospedali per permettere agli altri di ritornare all’attività ordinaria pre Covid.