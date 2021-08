Legnante, Porcellato, Cornegliani e Mazzone: argenti paralimpici dell’esperienza

Quella tra lunedì 30 e martedì 31 è stata una notte italiana ammantata d’argento: ben quattro le medaglie di questo metallo arrivate dalle Paralimpiadi di Tokyo che nella mattinata vedranno impegnati anche alcuni atleti della PolHa Varese, soprattutto nel nuoto. Gli argenti sono andati a quattro sportivi che da molti anni caratterizzano le spedizioni azzurre nelle gare per persone con disabilità. Medaglie che profumano di storia.

Una è arrivata grazie a Francesca Porcellato, veneta, 51 anni e paraplegica da quando ne ha 18 a causa di un incidente stradale: la “rossa volante” è all’11a partecipazione paralimpica tra estive e invernali (gareggia da Seul ’88!). Per lei, impegnata nel ciclismo – categoria H1-3 – il secondo posto alle spalle della tedesca Zeyen: la 15a medaglia in carriera.

Centra medaglia e record europeo invece Assunta Legnante nel lancio del disco F11: per battere l’azzurra, alla cinese Zhang è servito realizzare il record del mondo con 40,83. Legnante è atleta non vedente ma prima di perdere la vista è stata a lungo nella nazionale di atletica leggera assoluta: specializzata nel getto del peso (dove sogna il terzo oro) si è preparata anche per il disco e ha ottenuto uno strepitoso 40,25. (foto in alto: Comitato Italiano Paralimpico)

Altro superveterano (e super decorato) del movimento paralimpico azzurro è Luca Mazzone, che a 50 anni ha sfiorato l’oro nella categoria H2 del ciclismo. La vittoria è andata, questione di centesimi, allo spagnolo Garrote Munoz. Per Mazzone è la sesta medaglia alle Paralimpiadi tra nuoto (a Sidney 2000) e ciclismo.

Il quarto argento è sempre dal ciclismo handbike, categoria H1, e arriva grazie alla grande prova di Fabrizio Cornegliani, secondo alle spalle dell’imprendibile sudafricano Du Preez. L’azzurro ha provato il tutto per tutto ma una caduta piuttosto rocambolesca ha fermato la sua rincorsa: bravo però, Fabrizio, a ripartire e controllare la seconda piazza.