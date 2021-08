Liberi, forti, decisi. I candidati di Fratelli d’Italia a Busto Arsizio si presentano

Liberi, forti, decisi. Così si definiscono le donne e gli uomini che faranno parte della lista che Fratelli d’Italia presenterà a Busto Arsizio in occasione delle elezioni amministrative indette per il 3 e 4 ottobre prossimi.

I patrioti ci credono e presentano una lista ricca di volti nuovi: «Come preannunciato dal partito in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di via Crespi, nel cuore della città, la crescita di Fratelli d’Italia e del suo leader Giorgia Meloni ha portato anche a Busto Arsizio molte persone ad avvicinarsi al partito che rappresenta la continuità delle idee e dei valori della destra italiana».

Come spiega il presidente del circolo di Busto Arsizio, Massimiliano Nardi, «Fratelli d’Italia si presenterà alle elezioni di ottobre con una squadra nuova, forte del dinamismo e dell’entusiasmo che attorno al nostro partito cresce ogni giorno. Ce ne siamo accorti, anche in questi mesi difficili per la coda della pandemia, ai gazebo e ogni volta che ci siamo presentati nelle piazze e nelle strade della città. Abbiamo molti volti nuovi, assieme ad altre persone che si sono già candidate e conoscono il funzionamento della macchina pubblica. La nostra è una squadra che trova il suo equilibrio e la sua forza nell’unione tra l’esperienza di alcuni , impegnati a supportare il gruppo, e chi per la prima volta, si affaccia alla contesa politica, il potere della condivisione e del lavoro in squadra alimentato dal comune obbiettivo di rendere alla città il proprio servizio. Un gruppo dove non esistono quote rosa, bensì un consistente gruppo di donne pronte a mettere le proprie capacità per sognare la Busto del domani. Non quote rosa, bensì vere ed appassionate patriote».

La campagna elettorale di Fratelli d’Italia entrerà nel vivo tra pochi giorni. Ci saranno iniziative pubbliche, presenza costante nelle piazze di Busto dal centro ai quartieri, con la partecipazione degli esponenti provinciali, regionali e nazionali più importanti e rappresentativi del partito. Non mancheranno azioni congiunte con la coalizione assieme a diverse novità, sia a livello di gestione della campagna sui social media che in città. Tutte le iniziative saranno diffuse mediante la pagina Facebook Fratelli d’Italia Busto Arsizio.

LA LISTA DEI CANDIDATI

Riccardo ARMIRAGLIO – (Anno di nascita 1976) – libero professionista (qui l’articolo a lui dedicato)

Claudia COZZI – 1979 – dirigente aziendale

Francesco ATTOLINI – 1977 – dirigente aziendale

Lisa CRIVELLARI – 1995 – analista big data

Roberto BLANCO – 1966 – operatore tecnico

Emanuela GALLAZZI – 1967 – collaboratrice familiare

Giuseppe CATANIA – 1952 – pensionato (ex dipendente pubblico)

Loredana MONGI – 1978- consulente

Gian Luca FONTANA – 1969- avvocato

Selene PAGANINI – 1996 – imprenditore

Luca FOLEGANI – 1990 – avvocato

Annabella RUZZA– 1970 – imprenditore

Paolo GEMINIANI – 1977 – commerciante

Francesca SCHETTINO – 1981 – impiegato

Alessandro GORLETTA – 1978 – infermiere

Alex GRASSI – 1999 – studente

Davide LOMBARDI – 1982 – imprenditore

Alessio MENEGATTO – 1971 – imprenditore

Daniela Cinzia CERANA – 1964 – docente

Giuseppe SPINELLI – 1948 – pensionato

Claudio VOLPE – 1957- docente

Chiara FAZZARI – 1998 – studente

Emilio BOSSI – 1971 -imprenditore

Claudio CIAPPARELLI – 1974 – commerciante