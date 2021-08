Lite fra vicini a Luino finisce a pugni in faccia e coltellate

Due giovani 1995 uno, 1996 l’altro, sicuramente conoscenti, certamente conosciuti anche dai carabinieri, finiti però in due ospedali diversi a seguito di una serata su di giri, uno per una coltellata alla pancia, l’altro per un pugno al volto con frattura del naso.

È successo lunedì sera a Voldomino, quartiere luinese dove per questioni di poco conto i due giovanitti si sono affrontati. Qui la dinamica è tutta da vedere e ricostruita dai carabinieri del relato (vi sarebbero testimoni circa l’accaduto): i due ragazzi vivono in due piani diversi dello stesso condominio ed è nata una lite.

Salta fuori un coltello da cucina e un primo ferimento nasce da un taglio alla mano frutto del tentativo di disarmare chi per primo brandisce l’arma bianca. Poi un pugno viene sferrato al naso e successivamente una coltellata viene portata, non in profondità, di taglio, all’addome di uno dei due ragazzi.

Il ferito più grave arriva in pronto soccorso a Varese in codice giallo ed è già stato dimesso, mentre il giovane che si è preso il pugno in faccia si è recato in autonomia al pronto soccorso di Luino per farsi medicare.

Della vicenda sono stati informati i carabinieri che hanno operato i debiti accertamenti ma per il momento non vi sono altri sviluppi: i giorni di prognosi per la coltellata sono troppo bassi (meno di venti) per attivare una denuncia da parte dei carabinieri all’autorità giudiziaria.